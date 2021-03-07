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لمواجهة "كورونا".. "أمانة النواب" تشدد على منع دخول الأعضاء دون ارتداء الكمامة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

شددت الأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد مناع، على منع الدخول من بوابات المجلس دون ارتداء الكمامة، في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الأمانة لمواجهة فيروس .

وقالت الأمانة العامة، في بيان لها اليوم الأحد، في منشور إداري لها عبر الإذاعة الداخلية، إن ارتداء الكمامات شرط للدخول من البوابات الخارجية للمجلس.

وأضافت أمانة المجلس أنه في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الفيروس، نود الإحاطة بأنه لن يسمح بالدخول من البوابات الخارجية للمجلس دون ارتداء كمامة.

ويعقد المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلسته العامة القادمة يوم 14 مارس الجاري.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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