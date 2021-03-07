حصيلة إصابات ولقاحات كورونا حول العالم

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أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 5ر116 مليون حتى صباح اليوم الأحد، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى نحو 300 مليون.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأميركية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 116 مليونا و 501 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 8ر65 مليون، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى مليونين و 588 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، أظهرت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء أنه جرى إعطاء نحو 300 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وإيران وجنوب أفريقيا.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا.

وتتصدر الولايات المتحدة كذلك دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم اعطاؤها، تليها الصين ثم دول الاتحاد الأوروبي مجمعة ثم المملكة المتحدة. ولا تعكس عدد الجرعات الموزعة نسبة الملقحين بين السكان بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.