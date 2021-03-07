بايدن يوقع اليوم أمراً تنفيذياً لتسهيل التصويت في الانتخابات

ابوظبي - سيف اليزيد - قال مسؤولو البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن سيوقع أمرا تنفيذيا اليوم الأحد يهدف إلى تسهيل إدلاء الأميركيين بأصواتهم في الانتخابات.

وأقر الديمقراطيون في مجلس النواب يوم الأربعاء قانونا شاملا لتحديث إجراءات التصويت وإلزام الولايات بتسليم مهمة إعادة تحديد دوائر الكونجرس إلى لجان مستقلة. ويواجه مشروع القانون صعوبة كبيرة لإقراره في مجلس الشيوخ.

ويوجه أمر بايدن الوكالات الاتحادية بتقديم خطط في غضون 200 يوم تحدد خطوات توسيع تسجيل الناخبين وتوزيع المعلومات الانتخابية على الناخبين. كما يوجه كبير مسؤولي المعلومات في الولايات المتحدة لتحديث المواقع الإلكترونية الاتحادية والخدمات الرقمية التي توفر مثل هذه التفاصيل.