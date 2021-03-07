عملية نوعية للتحالف ضد الميليشيات الحوثية في اليمن

كتبت أسماء لمنور في الأحد 7 مارس 2021 04:09 مساءً - منذ 57 دقيقة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، بدء تنفيذ عملية عسكرية نوعية بضربات جوية قوية ضد الميليشيا الحوثية في اليمن.

وأوضح التحالف أن العملية العسكرية تستهدف القدرات الحوثية بالعاصمة المحتلة صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية الأخرى.

وشدد التحالف على أن “المدنيين والأعيان المدنية في السعودية خط أحمر”، مضيفاً: “سنحاسب القيادات الإرهابية التي تحاول استهداف المدنيين والأعيان المدنية”.

وأوضح أن العملية النوعية التي أطلقها “تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية”.

يأتي هذا إثر اعتراض وتدمير 10 طائرات بدون طيار مفخخة جميعها حاولت استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة اليوم الأحد.

وقد أعلن اعتراض وتدمير 5 مسيرات حوثية مفخخة حاولت استهداف المدنيين، وبعدها بقليل تم اعتراض وتدمير 3 طائرات بدون طيار، كما أعلن عن تدمير طائرتين مسيرتين، ليرتفع العدد إلى 10 طائرات مسيرة مفخخة أطلقت تجاه السعودية.

وقال التحالف إن الواقع على الأرض وانتصارات الجيش اليمني والقبائل بمأرب يفسر وتيرة التصعيد الإرهابية من الميليشيا. وأضاف أن رفع الحوثيين من قائمة الجماعات الإرهابية فُسر بطريقة عدائية من الميليشيا.

وكان التحالف قد أكد، في وقت سابق، رصد إطلاق طائرات بدون طيار مفخخة من قبل ميليشيا الحوثي في محاولة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة، ويجري متابعة عدد من الطائرات الأخرى.

وأضاف التحالف: “نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني”، بحسب “العربية”.