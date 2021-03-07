روسيا تسجل 10595 إصابة جديدة بـ"كورونا" و368 وفاة

محمد الفلاح - الأحد 7 مارس 2021

أعلنت روسيا اليوم تسجيل 10595 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و368 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يمثل انخفاضا لكلا المؤشرين مقارنة مع معدلات أمس.



وأكد مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس - في تقريره اليومي..

أنه بتسجيل هذا العدد الجديد من الإصابات والوفيات يصبح إجمالي عدد حالات "كوفيد-19" أربعة ملايين و322 ألفا و776 إصابة ، منها 89094 حالة وفاة ، وتماثل 12391 مريضا للشفاء من "كوفيد-19" خلال اليوم الأخير، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين في روسيا ثلاثة ملايين و911 ألفا و924 شخصا، مع بقاء 321 ألفا و758 حالة نشطة وتتوزع الإصابات الجديدة بين كل أقاليم روسيا الـ85 .

وفي سياق متصل أعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، عن تخفيف إجراءات الحجر الصحي في العاصمة اعتبارا من يوم غد 8 مارس، وذلك بعد تسجيل تحسن ملحوظ في الوضع الوبائي وتراجع عدد الإصابات بالفيروس.