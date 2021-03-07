مقتل 70 عنصراً حوثياً في مواجهات مع الجيش غرب تعز

محمد الفلاح - الأحد 7 مارس 2021

لقي 70 عنصراً من مليشيات الحوثي المدعومة ايرانياً، اليوم، مصرعهم وأصيب أخرين بجروح مختلفة في مواجهات مع الجيش الوطني في جبهة مقبنة غرب تعز.



وأكد قائد جبهة مقبنة حميد الخليدي وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، أن قوات الجيش الوطني كسرت هجوماً للمليشيات بعد محاولتها التسلل الى عدد من المواقع المحررة..مشيراً الى مصرع 70 عنصراً حوثياً وإصابة العشرات في مواجهات متواصلة انتهت ظهر اليوم الاحد بهزيمة المليشيات وانكسارها.

وأشار الخليدي، الى أن المليشيات هاجمت مواقع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في المناطق المحررة في محاولة لاستعادتها حيث دارت معارك عنيفة في مناطق الطوير والكويحة بعزلة اليمن بجبهة مقبنة المشتعلة منذ أيام وخسرت المليشيات عدد من المواقع والتباب الجبلية ومنيت بخسائر كبيرة في الارواح والمعدات العسكرية.