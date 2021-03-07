الوجهات "المهمشة".. أكبر مفاجأة سياحية في زمن كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بالرغم من الخسائر الفادحة التي تكبدها "السياحة والسفر" في زمن كورونا، إلا أن هناك بعض التحولات غير المتوقعة التي شهدها قطاع الطيران.

حيث شهدت شركات الطيران زيادة في الطلب على وجهات كانت غير مهمة نسبيا في السابق، ما سمح لها بالتخفيف من بعض الأضرار التي سببها وباء كورونا، وفقا لتقرير نشرته صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الأحد.



ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن التقرير أن شركات طيران من بينها بريتيش إيروايز البريطانية وإيرفرانس الفرنسية ويونايتد إيرلاينز الأمريكية، شهدت جميعا زيادة لأهمية الطرق المغمورة منذ أن فرضت الحكومات قيودا كبيرة على السفر الدولي للحد من تفشي الوباء.

وقال لويس جاليجو، الرئيس التنفيذي لمجموعة "آي.إيه.جي" المالكة لبريتيش إيروايز، لصحيفة فاينانشال تايمز إن الطلب على الرحلات الجوية إلى غرب أفريقيا وأمريكا اللاتينية وجنوب آسيا قد دعمها أكثر من الطلب على الرحلات إلى أمريكا الشمالية، والذي انخفض إلى ما بين 15% و20% من إيرادات الركاب خلال الأشهر الستة الماضية.

كما سجلت إيرفرانس طلبا قويا على السفر إلى المناطق التي كانت خاضعة للسيطرة الفرنسية سابقا، بينما أطلقت يونايتد إيرلاينز رحلات جديدة طويلة المسافة إلى أفريقيا وجنوب آسيا، تخدم السكان المهاجرين في مدينتيها المحوريتين شيكاغو ونيوارك، بالقرب من نيويورك.

وركزت شركة فيرجن أتلانتيك البريطانية، التي كانت تركز عادة على الرحلات الجوية من المملكة المتحدة إلى أمريكا، على خدمة مجتمعات الشتات.

وقال ريكي كريستنسن، الذي يدير تخطيط الشبكة في شركة الطيران، لصحيفة فاينانشال تايمز إن الطلب على الرحلات الجوية إلى الهند وباكستان ونيجيريا من المملكة المتحدة أثبت أنه مرن بشكل خاص.

وتوقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" استمرار نزيف سيولة شركات الطيران، حتى الربع الرابع من العام في ظل تشديد القيود على السفر.

وحذر الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" من تدهور في توقعات شركات الطيران عن تقديراته التي أصدرها في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وحسب رويترز، رفع الاتحاد الدولي للنقل الجوي، توقعه لإجمالي استهلاك السيولة بشركات الطيران للعام 2021 إلى ما بين 75 و95 مليار دولار، ارتفاعا من 48 مليارا في توقعات ديسمبر/كانون الأول الماضي.

