شكرا لقرائتكم خبر عن حزب إرادة جيل مشيدا بمبادرة حياة كريمة: تحقق أحلام المواطن المصرى البسيط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر حزب إرادة جيل، بيانا اليوم الأحد، أشاد خلاله بمبادرة حياة كريمة التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، واصفا إياه بالمبادرة التي تحقق أحلام المواطن المصرى البسيط في قرى الريف المصرى، مؤكدا أن هذه المبادرة تظهر الجهود المبذولة من القيادة السياسية والحكومة في الاهتمام بتطوير القرى الأكثر فقرًا وتأسس مشاريع قومية تعود بالنفع على المواطن البسيط.

وأكد أحمد تيسير مطر، نائب رئيس حزب إرادة جيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن مبادرة حياة كريمة تدعم بشكل مباشر اهتمام الدولة بحقوق الإنسان بشكل كامل، والتى يستفيد منها فئات عديدة ولاسيما المواطن البسيط وفئات محدودى الدخل.

وأشار إلى أن إدراج الأمم المتحدة لمبادرة حياة كريمة، مؤخرا، ضمن مشروعات سجل منصة «الشراكات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة» التابعة للمنظمة، دليل عملي على نجاح المبادرة، وهو الأمر يحبط محاولات أعداء الوطن في الترويج كذبا بأن الدولة لا تهتم بالمواطن البسيط، لتنفيذ أجندتهم الخبيثة في إثارة غضب المواطنين.