شكرا لقرائتكم خبر عن حرصا على إجراءات الوقاية..الإذاعة الداخلية لـ"النواب": الكمامة شرطا لدخول المجلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تتخذها الأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد مناع، فى مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، بثت الإذاعة الداخلية للمجلس منذ قليل منشوراً إدارياً، يؤكد اشتراط ارتداء الكمامات للدخول من البوابات الخارجية للمجلس.

وحسبما أفادت الاذاعة الداخلية لمجلس النواب، أمراً إداريا مفاده أنه ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، نود الإحاطة أنه لن يسمح بالدخول من البوابات الخارجية للمجلس دون ارتداء كمامة.

يشار إلى أن المجلس وفر منفذ لبيع "الكمامات" داخل القطاع الطبى، تسهيلا وتيسيرا، لمن يرغب فى ذلك، وحرصا منه على ارتداء الجميع الكمامات تحت القبة.

ومن المتوقع أن يعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، جلسته العامة القادمة يوم 14 مارس الجارى، وكانت الجلسة العامة السابقة قد شهدت الموافقة النهائية علي إرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى، وبتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وتضمن مشروع القانون فى المادة الاولى منه إرجاء العمل بالقانون رقم 86 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946، بتنظيم الشهر العقارى حتى 30 يونيو 2023.

كما تضمن تعديل قانون الضريبة على الدخل بإلغاء الفقرة الرابعة والثامنة من المادة 42 من القانون رقم 95 لسنة 2005 المتعلق بالضريبة على الدخل.

وتنص الفقرة الرابعة الملغاة على " تمتنع مكاتب الشهر العقاري وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الادارة المحلية وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة على العقار محل التصرف ما لايقدم صاحب الشأن ما يثبت سداد الضريبة على هذا العقار.

ونصت الفقرة الثامنة الملغاة من المادة أيضا" ولا تقبل الدعوى المتعلقة بشهر العقار الا بعد تقديم ما يثبت سداد الضريبة".