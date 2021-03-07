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تقديم 7149 جرعة جديدة من لقاح كورونا بالامارات

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن تقديم 7149 جرعة جديدة من لقاح بالامارات والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأحد 7 مارس 2021

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تقديم 7,149 جرعة من لقاح "كوفيد 19" خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

وبذلك  يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها، حتى الأحد، 6,273,009 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 63.43 جرعة لكل 100 شخص.

 

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد-19" وسعيا إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس "كوفيد-19".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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