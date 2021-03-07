شكرا لقرائتكم خبر عن بيع المشروبات في «رضّاعة الأطفال» يثير الجدل في البحرين والإمارات.. وإجراءات حاسمة لمنعها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صور أثارت الجدل، تُظهر قيام المقاهي في البحرين والإمارات، بتقديم المشروبات الساخنة والباردة في زجاجات رضاعة الأطفال.

ورفض المغردون مثل هذه السلوكيات التي تتنافى مع عادات وتقاليد المجتمعات العربية والخليجية،فيما سخر آخرون من الفكرة، مما دفع الجهات المختصة في دبي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع مثل تلك التصرفات الدخيلة.

وذكرت “اقتصادية دبي” عبر حسابها على “تويتر”: “تمّ منع تقديم المشروبات في رضّاعات الأطفال؛ للحد من انتشار كوفيد، ولكونه مخالفاً للعادات والتقاليد”. وحذّرت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بمملكة البحرين، المحال التجارية والمقاهي والمطاعم كافة، من تقديم المشروبات في مراضع الأطفال؛ حيث تعد هذه الممارسات مخالفة للعمل التجاري، وتتنافى مع عادات وأعراف المجتمع البحريني الأصيل.

وقال أحد المغردين: “ساءني خبر انتشار هذا النوع من الزجاجات في عدة دول كنوع من الموضة، وقد انتشرت صور لبداية وصول هذه الموضة الفاشلة لعمان، لهذا أرجو من الجهات المعنية منع انتشارها في البلاد فهي تخالف أعراف المجتمع ورزانته وهيبته”.

وقال الناشط في حماية المستهلك فيصل العبدالكريم: “قهوة أو عصير في رضّاعات الأطفال هذا ما انتشر في بعض الدول ‏سلوك استهلاكي تجاوز الغلط إلى الابتذال والتعدّي على منتجات أطفال”، موضحاً أن استهلاكها بهذا الشكل يرفع أسعارها ويؤثر في ذوي الدخل المحدود أو يجعلها تنفد من الأساس“.