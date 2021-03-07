حكام دبي يهنئ بنت الإمارات في اليوم العالمي للمرأة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

هنأ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بنت الإمارات في اليوم العالمي للمرأة على إنجازاتها في كافة المجالات .



كما هنأ سموه أم الإمارات على دعمها للمرأة الإماراتية الذي أثمر وأينع قصصاً نفتخر بها.

كما هنأ شعب الإمارات الذي أشرك المرأة منذ البداية في مسيرة التنمية ووصل بهذه المسيرة للعالمية.

وقال عبر تويتر: "في اليوم العالمي للمرأة .. نهنئ بنت الإمارات على انجازاتها العلمية والاقتصادية والاجتماعية .. ونهنىء أم الإمارات على دعمها الذي أثمر وأينع قصصاً نفخر بها .. ونهنىء شعب الإمارات الذي أشرك المرأة منذ البداية في مسيرة التنمية ووصل بهذه المسيرة للعالمية".