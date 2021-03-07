"مسام" ينتزع 1,846 لغماً خلال الأسبوع الأول من شهر مارس الجاري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

انتزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (مسام) لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، 1,846 لغماً خلال الأسبوع الأول من شهر مارس الجاري زرعتها ميليشيا الحوثي الإرهابية في مختلف المحافظات.



واشار المركز في بيان له، الى ان الالغام التي انتزعها تنوعت ما بين 19 لغماً مضاداً للأفراد، و 954 لًغماً مضاداً للدبابات، و 868 ذخيرة غير متفجرة، و 5 عبوات ناسفة..لافتاً الى ان إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن بلغ 222,198 لغما زرعتها الميليشيات الحوثية في الأراضي والمدارس والمنازل في اليمن، مستهدفة أرواح المدنيين الأبرياء.

واوضح البيان، ان المركز نزع 457 ذخيرة غير متفجرة و 196 لغماً مضاداً للدبابات في عدن، وازالة 567 لغماً مضاداً للدبابات ونزع 45 لغماً مضاداً للدبابات في مدينة خب الشغف بالجوف، وذخيرتين غير متفجرة بمدينة قعطبة، و4 ألغام مضادة للدبابات في مديرية الخوخة بالحديدة إلى جانب 10 ذخائر غير متفجرة،و 166 ذخيرة غير متفجرة بمدينة زنجبار محافظة ابين، و40 ذخيرة غير متفجرة في مأرب،و 57 ذخيرة غير متفجرة بمدينة عتق بشبوة، و4 ذخائر غير متفجرة و 3 عبوات ناسفة بمديرية الوازعية و10 ألغام مضادة للأفراد و 31 لغمًا مضادًا للدبابات في مديرية المخا، و8 ألغام مضادة للأفراد و 36 لغمًا مضادًا للدبابات و 102 ذخيرة غير متفجرة في مديرية موزع، ونزع لغمًا واحدًا مضادًا للأفراد و 75 لغمًا مضادًا للدبابات في مديرية ذباب بالإضافة إلى 29 ذخيرة غير متفجرة وعبوتين ناسفتين بمحافظظة تعز.