شكرا لقرائتكم خبر عن «الثقافة» و«اليونسكو» ترحبان بزيارة البابا فرانسيس إلى العراق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رحبت نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب وأوردي أزولاي مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو» بالزيارة التاريخية التي قام بها قداسة البابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية إلى مشروع إعادة بناء الطاهرة، وذلك ضمن زيارته إلى العراق.

وقالتا، في بيان مشترك، إن زيارة البابا إلى كنيسة الطاهرة التي تعتبر أحد العناصر الرئيسية لمشروع «إحياء روح الموصل» تمثل رسالة واضحة للعالم، مفادها أن الوئام والانسجام بين أتباع الديانات والتعايش المشترك هو السبيل الوحيد لنهوض البشرية وتقدمها، والطريقة المثلى لمواجهة التحديات المتسارعة التي يشهدها العالم.

وأكدت نورة الكعبي وأوردي أزولاي الأهمية الكبيرة لزيارة البابا إلى موقع المشروع، والتي تتجلى في نشر رسالة السلام والأخوة وإبراز القوة الحقيقية للإنسانية في مواجهة الأفكار الظلامية والتنظيمات الإرهابية، التي لطالما رأت في الإرث البشري هدفاً لها لتعيث فيه تخريباً وتدميراً، حيث لم تفرق بين مسجد النوري وكنيستي الطاهرة والساعة في هجومها الإرهابي على الموصل.

وأضافتا أن زيارة البابا لكنيسة الطاهرة ستعطي القائمين على مشروع إحياء الموصل دفعة قوية لجهودهم في إعمار المنطقة، وإعادتها رمزاً للتآخي والسلام في العراق والمنطقة والعالم.

(وام)