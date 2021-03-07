شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل أمريكي بالرصاص في مكان مصرع جورج فلويد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد متحدث باسم الشرطة، أن أمريكياً قتل جراء إطلاق النار عليه في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية، عند نفس التقاطع الذي قتل فيه الأمريكي من أصل إفريقي جورج فلويد، على أيدي أحد عناصر الشرطة الأمريكية العام الماضي.

ونقلت شبكة «سي إن إن» عن المتحدث باسم شرطة مينيابوليس جون إيلدير قوله إن «نظام تعقب أصوات إطلاق النار في جهاز الشرطة رصد إطلاقاً للرصاص في منطقة ستريت إيست في شيكاغو أفينيو وأرسلت قوة إلى هناك ولدى وصولها كان الضحية قد نقل إلى المشفى ليلقى حتفه هناك، فيما هرب منفذ الهجوم في سيارته ويجري البحث عنه». وأضاف إيلدير أن «التحقيقات متواصلة لتحديد ملابسات وأسباب الحادث».

يذكر أنه في نهاية مايو 2020، اجتاحت موجة من الاحتجاجات وأعمال الشغب ضد عنف الشرطة والعنصرية، العديد من المدن الكبرى في الولايات المتحدة، ثم في العديد من دول العالم، بعد وفاة فلويد في مينيابوليس، على أيدي الشرطة، في حادثة سلطت الضوء بقوة على تفشي ظاهرة العنف في المجتمع الأمريكي.(وكالات)