شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر ونجله في «فارس بلا جواز» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الفنان المصري مصطفى قمر، انضمام نجله تيام لفريق عمل مسلسل «فارس بلا جواز»، المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل. ونشر قمر عبر «إنستجرام»، صورة تجمعه بتيام معلقاً «مفاجأة تيمو منور في فارس بلا جواز، من ضيوف المسلسل، حبيبي يا تيمو الحلقتين بتوعك عسل استنوه في رمضان بإذن الله». مسلسل «فارس بلا جواز» يشهد عودة مصطفى قمر للدراما التليفزيونية بعد غياب أكثر من عشرة أعوام، ويشارك في بطولة هذا المسلسل عدد من النجوم بينهم طارق عبدالعزيز، شيري عادل، سليمان عيد، محمد ثروت، وطارق الإبياري، ومن تأليف فداء الشندويلي وإخراج معتز حسام.

والمسلسل دراما كوميدية، يرصد رحلة البحث عن عروسة، كل حلقة لها بطلة، ويشارك عدد من النجوم كضيوف شرف في كل حلقة ومن بينهم الفنانون: صلاح عبدالله، بيومي فؤاد، أوس أوس، وآخرون.