شكرا لقرائتكم خبر عن فندق ونادي ضباط القوات المسلحة يحتفلان بيوم المرأة العالمي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يحتفل فندق ونادي ضباط القوات المسلحة باليوم العالمي للمرأة من خلال يوم مفتوح من جلسات اللياقة البدنية المجانية التي تُقام غداً الاثنين في ملاعب الخيمة الرياضية داخل النادي الترفيهي بالفندق.

ويمكن للسيدات خلال اليوم المفتوح المشاركة في جلسات تدريب غير محدودة تشمل تمارين «سبين» و«بيلاتس» و«زومبا» و«تاي بو» و«اليوجا» والتمارين عالية الكثافة وغيرها، وذلك وفقاً لما يناسب مستوى لياقتهن البدنية. كما يمكن للسيدات الاستفادة من عرض خاص لعلاجات التدليك.

وبالإضافة إلى ذلك، يتاح للسيدات المشاركات في اليوم المفتوح الاستفادة من عروض خاصة على باقات العضوية، تشمل خصم 50% على العضوية السنوية، و30% على باقات التدريب الشخصية.

وتعد الخيمة الرياضية جزءاً من مرافق الترفيه العالمية الخاصة بفندق ونادي ضباط القوات المسلحة، وهي الوجهة المفضلة لمحبي اللياقة البدنية والرياضيين المحترفين والمبتدئين على حد سواء. وتتبع إجراءات صارمة للحفاظ على الصحة والسلامة في جميع الأوقات، وذلك تماشياً مع لوائح وتوجيهات دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي. وتشمل هذه الإجراءات فحص درجات الحرارة، وتعقيم جميع معدات الصالة الرياضية، والتباعد الاجتماعي داخل مرافق اللياقة البدنية والمسبح الأولمبي.

من ناحية أخرى، فتح مطعم الرمال أبوابه للزوار في مبنى فندق ونادي ضباط القوات المسلحة، ويضم محطات للطهي المباشر تقدم تشكيلة متنوعة من المأكولات الإماراتية التقليدية على مدار اليوم

وافتتح المطعم الذي عرف سابقاً باسم «البثنة»، أبوابه الشهر الحالي في إطار عملية تجديد واسعة النطاق، وهي المرحلة الأولى التي يكشف عنها ضمن خطة تشمل افتتاح وجهات جديدة في فندق ونادي ضباط القوات المسلحة، الذي يسعى ليصبح أحد أبرز مشروعات الضيافة على مستوى العاصمة.

ويقدم المطعم قائمة معدة بعناية ومستوحاة من التراث الإماراتي، بالإضافة إلى تجارب فريدة من نوعها لتناول الطعام.(وكالات)