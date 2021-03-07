شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون «مركز محمد بن راشد لاستشارات الوقف» و«التنظيم العقاري» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

وقّع مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، التابع لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر في دبي، مذكرة تعاون مع مؤسسة التنظيم العقاري التابعة لدائرة الأراضي والأملاك، لتعزيز الجهود لتعريف الشركات العقارية بأهمية الوقف، والمساهمة في ترويج «علامة دبي للوقف».

وقّع المذكرة إلكترونياً، علي المطوّع، الأمين العام لـ«شؤون القصّر»، والمهندس مروان بن غليطة، المدير التنفيذي للتنظيم العقاري.

وجرى التفاهم على عقد اتفاقيات ثلاثية بين المؤسسة والمركز والشركات العقارية، للترويج للمشاريع الوقفية إلكترونياً، عبر أنظمة المؤسسة، وتعاون الطرفين لتعريف الشركات العقارية بعلامة دبي للوقف.

كما تضمنت المذكرة التعاون تقديم مؤسسة التنظيم العقاري الدعم اللازم لمبادرات المركز، عبر حثّ المتعاملين على المساهمة في المشاريع الوقفية، والسعي لإطلاق المبادرات النوعية للحصول على علامة دبي للوقف، واعتماد الحصول على شهادة دبي للوقف معياراً ضمن تصنيف الشركات العقارية.

وقال المطوع «إن تضافرالجهود مع الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة، في مختلف التخصصات هدفه خدمة المجتمع وتحقيق استدامة نمو الوقف وتعزيز التكامل في أداء المسؤوليات الاجتماعية، بهدف تعزيز روح التلاحم والتماسك بين أفراد المجتمع، ودمج وتمكين مختلف الفئات الاجتماعية، بما يعزز مكانة الإمارات كنموذج عالمي يحتذى به في تنمية الوقف».

فيما قال بن غليطة «نقدّر جهود المركز التي لها أثر مباشر في مشاريع الوقف، وتثقيف القطاع العقاري بأهمية هذا النوع من المشاريع، وتحديداً المنتجات الوقفية الجديدة والمبتكرة، والتي سيكون لها بالتأكيد أثر مستدام، ونتطلع للتعاون وخلق المبادرات التي من شأنها أن تترجم جهودنا المشتركة في هذا الإطار إلى واقع ملموس».

وقالت زينب التميمي، مديرة المركز «نثمن المبادرة في نشر ثقافة الوقف بين متعامليها، فالقطاع العقاري حيوي ومساهمته في الوقف المبتكر ستكون لها بصمة إنسانية مميزة».