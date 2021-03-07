شكرا لقرائتكم خبر عن البطلة الأمريكية ليديكي تحقق فوزها الرابع في «برو سويم» للسباحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لوس أنجلوس - أ ف ب

اختتمت البطلة الأولمبية خمس مرات السباحة الأمريكية كايتي ليديكي لقاء «برو سويم سيريز» في سان أنتونيو في ولاية تكساس، بفوز صريح في مسافة 800 متر حرة، لتحقق فوزها الرابع في غضون أربعة أيام.

وقطعت ليديكي (23 عاماً) المسافة بزمن 8:13.64 دقيقة أمام ليا سميث (8:25.67)، وهايلي أندرسون (8:29.15).

وقالت ليديكي عقب الفوز: «استطعت أن أنهي اللقاء بطريقة إيجابية، وقد شعرت بحال جيدة طوال الأسبوع. أنا سعيدة بالعودة إلى التمارين الأسبوع المقبل بعد هذا النجاح هنا».

وكانت قد فازت في الأيام الثلاثة السابقة في ثلاث مسافات أخرى في السباحة الحرة (200، 400 و1500 متر)، بعد عودتها إلى المنافسات للمرة الأولى منذ عام، وذلك قبل أربعة أشهر على انطلاق دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو المؤجلة من الصيف الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا.

وحققت سيمون مانويل المتوجة بذهبيتين أولمبيتين الفوز في سباق 50 متراً حرة، محققة أفضل وقت في العام 2021 بزمن 24.70 ثانية، لتضيفه إلى فوزها بسباق 100 متر حرة في وقت سابق من الأسبوع.