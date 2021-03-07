شكرا لقرائتكم خبر عن بمعدل 63.43 لكل 100 شخص .. الإمارات تقدم 7,149 لقاحاً لـ«كورونا» خلال 24 ساعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، تقديم 7,149 جرعة لقاح، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع ما قدّمته حتى اليوم 6 ملايين و273 ألفاً و9 جرعات، بمعدل توزيع 63.43 لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19»، وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، وستساعد على تقليل أعداد الحالات، والسيطرة على الفيروس.

