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بمعدل 63.43 لكل 100 شخص .. الإمارات تقدم 7,149 لقاحاً لـ«كورونا» خلال 24 ساعة

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شكرا لقرائتكم خبر عن بمعدل 63.43 لكل 100 شخص .. الإمارات تقدم 7,149 لقاحاً لـ«» خلال 24 ساعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، تقديم 7,149 جرعة لقاح، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع ما قدّمته حتى اليوم 6 ملايين و273 ألفاً و9 جرعات، بمعدل توزيع 63.43 لكل 100 شخص.
يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19»، وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، وستساعد على تقليل أعداد الحالات، والسيطرة على الفيروس.
 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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