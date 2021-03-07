روبليف يطيح بتسيتسيباس ويبلغ نهائي دورة روتردام للتنس

لاهاي - أ ف ب

أطاح الروسي أندري روبليف المصنف رابعاً باليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الثاني من الدور نصف النهائي لدورة روتردام الهولندية الدولية في كرة المضرب، عندما تغلب عليه 6-3 و7-6 (7-2) السبت ليبلغ المباراة النهائية.

ورفع روبليف المصنف ثامناً عالمياً انتصاراته المتتالية في دورات رابطة اللاعبين المحترفين ذات الـ500 نقطة إلى 19، وبلغ النهائي الرابع على التوالي فيها (فاز بألقاب هامبورغ الألمانية وسان بطرسبورج الروسية وفيينا العام الماضي).

واحتاج روبليف الساعي إلى اللقب الثامن في مسيرته الاحترافية، إلى ساعة و37 دقيقة للتغلب على تسيتسيباس بعدما كسر إرساله مرتين في المجموعة الأولى، قبل أن يفرض الاحتكام إلى شوط فاصل في الثانية حسمه لصالحه 7-2.

وهو الفوز الثالث لروبليف على تسيتسيباس المصنف السادس عالمياً في ست مواجهات بينهما، وثأر لخسارته أمام اليوناني في دور المجموعات لبطولة الماسترز الختامية للموسم الماضي في لندن.

كما ثأر روبليف لخروجه من دور الأربعة لدورة جيل المستقبل عام 2018 في أول مواجهة بينهما، حقق بعدها الروسي فوزين متتاليين على تسيتسيباس في الدور الأول لبطولة الولايات المتحدة، آخر البطولات الأربع الكبرى على ملاعب فلاشينغ ميدوز عام 2019، ونهائي دورة هامبورغ الألمانية عام 2020.

ورد تسيتسيباس بفوزين متتاليين عام 2020 في ربع نهائي بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية بطولات الجراند سلام على ملاعب رولان غاروس ودور المجموعات لبطولة الماسترز.

وقال روبليف: «(ألعب كرة المضرب) لألعب على أفضل مستوى، وفي أفضل الدورات، ومحاولة المنافسة، ثم الذهاب إلى أبعد من ذلك في محاولة الفوز بها».

وأضاف: «النهائي دائماً ما يكون مميزاً، لذلك سأحاول بذل قصارى جهدي غداً».

ويلتقي روبليف، الساعي لأن يصبح أول لاعب روسي يتوج بلقب دورة روتردام منذ ميخائيل يوجني عام 2007، في المباراة النهائية مع المجري مارتون فوتشوفيتش الصاعد من التصفيات والفائز على الكرواتي بورنا تشوريتش 6-4 و6-1 في ساعة و25 دقيقة.

وهي المباراة النهائية الثانية للمجري في مسيرته الاحترافية بعد الأولى في دورة جنيف عندما توج باللقب عام 2018.