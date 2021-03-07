شكرا لقرائتكم خبر عن 5 حكايات في فيلم «قمر 14» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف الفنان المصري خالد النبوي عن شخصيته في أحدث أعماله السينمائية «قمر 14»، ونشر صورة عبر «إنستجرام» معلقاً عليها:«مراد فهمي.. قمر 14 صيف 2021». في إشارة منه للشخصية التي يجسدها ضمن أحداث الفيلم، الذي يتضمن 5 حكايات منفصلة متداخلة بهدف واحد لأول مرة في السينما المصرية، ولكل منها أبطاله، وتجمع بينهم الشخصية التي يقدمها النبوي.

"قمر 14” قصة وسيناريو وحوار محمود زهران، إخراج هادي الباجوري، وإنتاج أحمد السبكي، ومن توزيع كريم السبكي، ومن المقرر عرضه صيف 2021.