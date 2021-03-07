اخبار العالم

هيام الطباخ نائبة تنيسيقة شباب الأحزاب تلتقى وكيل الأوقاف لبحث مطالب أهالى دسوق

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن هيام الطباخ نائبة تنيسيقة شباب الأحزاب تلتقى وكيل الأوقاف لبحث مطالب أهالى دسوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقت النائبة هيام الطباخ عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشيخ جابر طايع، وكيل أول الوزارة، رئيس القطاع الدينى ، والدكتور أيمن أبو عمر ، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوى ، وتناول اللقاء دور الوزارة و مدى أهمية دور الدعاة في تشكيل الوعي المصري ونشر القيم الأخلاقية فى المجتمع .

 

وحملت النائبة هيام الطباخ، العديد من مطالب أهالى دائرتها، وحصلت على موافقة بالتوجيه العاجل بفرش مسجد النيل بقرية الصافية بمركز دسوق محافظة كفر الشيخ ، ودعم لبعض المساجد الأهلية بأن يتم رفع تكلفة الكهرباء عنها بالكامل خلال شهر رمضان.

 

وقدمت النائبة هيام الطباخ ،  عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للشيخ جابر طايع، وكيل أول وزارة الأوقاف رئيس القطاع الدينى ، مشيدة بالعلاقة الطيبة بين نواب الشعب والتنفيذيين.

 

 

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا