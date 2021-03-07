شكرا لقرائتكم خبر عن هيام الطباخ نائبة تنيسيقة شباب الأحزاب تلتقى وكيل الأوقاف لبحث مطالب أهالى دسوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقت النائبة هيام الطباخ عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشيخ جابر طايع، وكيل أول الوزارة، رئيس القطاع الدينى ، والدكتور أيمن أبو عمر ، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوى ، وتناول اللقاء دور الوزارة و مدى أهمية دور الدعاة في تشكيل الوعي المصري ونشر القيم الأخلاقية فى المجتمع .

وحملت النائبة هيام الطباخ، العديد من مطالب أهالى دائرتها، وحصلت على موافقة بالتوجيه العاجل بفرش مسجد النيل بقرية الصافية بمركز دسوق محافظة كفر الشيخ ، ودعم لبعض المساجد الأهلية بأن يتم رفع تكلفة الكهرباء عنها بالكامل خلال شهر رمضان.

وقدمت النائبة هيام الطباخ ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للشيخ جابر طايع، وكيل أول وزارة الأوقاف رئيس القطاع الدينى ، مشيدة بالعلاقة الطيبة بين نواب الشعب والتنفيذيين.