شكرا لقرائتكم خبر عن مقرات اللجان النوعية فى مجلس الشيوخ تستعد لاستقبال الأعضاء .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت الامانة العامة فى مجلس الشيوخ ، برئاسة المستشار محمود إسماعيل عتمان، كافة الاستعدادات والترتيبات التنظيمية والتي من بينها تسكين مقرات اللجان النوعية للمجلس ، والبالغ عددها 14 لجنة ، إذ من المقرر أن تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، غداً الاثنين، الدعوة لإجراء انتخابات اللجان النوعية ، بعدما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى ، القانون رقم 2 لسنة 2021 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، ونشره في الجريدة الرسمية.

وحسب اللائحة يضم بمجلس الشيوخ 14 لجنة نوعية هي : لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية، لجنة الدفاع والأمن القومى، لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لجنة الشباب والرياضة، لجنة الصحة والسكان، لجنة الزراعة والرى والموارد المائية، لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى، لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، لجنة الشئون الدينية والأوقاف. وتعاون هذه اللجان المجلس فى ممارسة اختصاصاته.

وقامت الأمانة العامة برئاسة المستشار محمود إسماعيل عتمان، خلال الأيام الماضية، بإنهاء كافة الاستعدادات والترتيبات التنظيمية والتي من بينها تسكين مقرات اللجان الـ(14)، حيث يشهد الدور الأرضي لمبني مجلس الشيوخ وجود لجنتا الثقافة، حقوق الإنسان ، أما الدور الأول للمبني يشهد تواجد 11 لجنة برلمانية هما الشؤون الدستورية، الاقتصادية، الشؤون الخارجية، لجنة الدفاع والأمن القومي، لجنة الصناعة والتجارة، لجنة الطاقة، لجنة الاسكان، لجنة التعليم والاتصالات، لجنة الشباب والرياضة، لجنة الصحة والسكان، لجنة الزراعة والرى .