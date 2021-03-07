شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى لحقوق الإنسان" ينظم دورة تدريبية للعاملين بديوان عام محافظة مطروح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم المجلس القومى لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، دورة تدريبية للعاملين بديوان عام محافظة مطروح بمقر مكتبة مصر العامة حول أساسيات حقوق الإنسان، تهدف الدورة إلى تطوير المعارف النظرية والمهارات العملية من خلال عدة موضوعات يتم مناقشتها خلال الجلسات التدريبية منها المفاهيم والمصطلحات الاساسية لحقوق الإنسان.

كما تناقش الدورة آليات عمل المجلس القومى لحقوق الإنسان فى تلقى الشكاوى والتعامل معها، وثقافة التسامح وقبول الآخر ومنع التمييز، الحقوق والحريات فى الدستور المصرى .

ويسعى المجلس القومى لحقوق الإنسان، من خلال هذه الدورات التدريبية إلى بناء شراكات مع المؤسسات الحكومية تساهم فى نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.