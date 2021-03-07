شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة اتصالات النواب: مبادرة حياة كريمة تمثل نقلة نوعية لتطوير الخدمات بالقرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوى ، من مناقشة بيان وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حول أداء الوزارة خلال الفترة الماضية ( 2018-2020)، فى إطار مناقشة اللجان المختصة لبرنامج الحكومة ، وأيضا توصيات للجنة لوزارة الاتصالات بتكثيف الجهود المقدمة فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة .

وفي هذا الصدد نستعرض أبرز توصيات لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للحكومة :

1- زيادة أعداد أجهزة الراوتر في مكاتب البريد لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين .

2- تزويد القرى بكابلات الفايبر وخاصة في ظل التحول الرقمى لتوفير الخدمات

3- زيادة كبائن الميثان بالقرى أشد احتياجا .

4- ارسال خطة زمنية من الشركة المصرية للاتصالات تفيد نسب تغطية الانترنت للمحافظات .

5- ضرورة التنسيق بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التنمية المحلية بشأن استخراج التصاريح في اسرع وقت ، وموافاة اللجنة بما تم .

6- زيادة التعاون بين الشركة المصرية للاتصالات والهيئة القومية للبريد بشأن توصيل خدمات الحيوية للمواطنين وخاصة كبار السن .

7- إحلال وتطوير البنية التحتية للقرى الأكثر احتياجا وخاصة في ظل مباردة السيد رئيس الجمهورية " حياة كريمة".

وشهد اجتماع اللجنة مناقشة دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى المشاركة فى تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع القومي لتطوير القرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من خلال رفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية فى 51 مركز إداري، حيث يرتكز دور الوزارة على 4 محاور رئيسية علي التوازي تتمثل في توصيل الإنترنت، وتطوير مكاتب البريد وأبراج المحمول فضلا عن التنمية البشرية داخل القري كأحد المحاور التي تشارك فيها الوزارة، على أن يتم ربط القرى المستهدفة بكابلات الألياف الضوئية لرفع كفاءة خدمات الإنترنت ليستفيد منها أكثر من مليون منزل، كما سيتم تطوير كافة مكاتب البريد بهذه المراكز البالغ عددها 878 مكتب مع تزويدها بماكينات صراف آلى لتحسين جودة الخدمات البريدية، بالإضافة الى تزويد القرى بمحطات شبكات المحمول الاتصالات بعدد آلف برج لتحسين جودة خدمات الاتصالات.