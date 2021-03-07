عشرات الآلاف خرجوا للتظاهر في شوارع ميانمار

كتبت أسماء لمنور في الأحد 7 مارس 2021 02:03 مساءً - منذ 10 ثواني

خرج عشرات الآلاف إلى شوارع ميانمار للتظاهر ضد الانقلاب الذي وقع الشهر الماضي على الرغم من المداهمات الليلية التي شنتها قوات الأمن لتوقيف زعماء الاحتجاج.

وقالت وسائل إعلام محلية إن احتجاجات نظمت في اكثر من مدينة ولم ترد تقارير عن وقوع اعمال عنف.

وكشفت جمعية مساعدة السجناء السياسيين أنه تم اعتقال أكثر من 1700 شخص يوم السبت، وقد تعرض المعتقلون تعرضوا للتعذيب.

ويطالب المحتجون بالإفراج عن زعيمة ميانمار المنتخبة والتي اعتقلت خلال الانقلاب.

وكانت انتخابات تشرين الثاني قد اوصلت الحزب الذي تنتمي اليه زعيمة ميانمار بأغلبية ساحقة لكن الجيش رفضها.

وقال الجيش إنه سيجري انتخابات ديمقراطية في موعد لم يحدده.