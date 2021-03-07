الإمارات تدعو المجتمع الدولي لاتخاذ موقف صارم تجاه استهداف الحوثي للسعودية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 7 مارس 2021 02:03 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 7 - مارس - 2021 11:34 صباحًا

دعت دولة الإمارات المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف صارم من اعتداءات مليشيا الحوثي المدعومة من إيران التي تستهدف أمن السعودية.

وأعربت الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات مليشيا الحوثي الإرهابية، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في المملكة العربية السعودية الشقيقة، من خلال عدد من الطائرات المفخخة، اعترضتها قوات التحالف.

وأكدت في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحثت الوزارة المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفا فوريا وحاسما لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن واستقرار المملكة، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيدا خطيرا، ودليلاً جديداً على سعي هذه المليشيا إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

وكان التحالف العربي قد أعلن في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد اعتراض 5 مسيرات مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي الموالية لإيران وكانت تستهدف الأعيان المدنية في السعودية قبل أن يعلن في وقت لاحق إسقاط 3 مسيرات ليعقبها الإعلان عن تدمير مسيرتين أخريين، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 10.