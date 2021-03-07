الرجاء يبحث عن توسيع الفارق مع الوداد في مباراته أمام برشيد

جدة - عبدالحي حسين - يواجه فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، نظيره يوسفية برشيد، اليوم الأحد، بداية من الساعة الثالثة، في مركب محمد الخامس في الدارالبيضاء، برسم الجولة التاسعة من البطولة الاحترافية في قسمها الأول.

ويبحث الرجاء عن توسيع الفارق بينه، وغريمه التقليدي الوداد، قبل مباراة الديريبي، إذ يحتل رفقاء الحافيظي الرتبة الأولى بـ18 نقطة، بفارق الأهداف عن رفقاء الكعبي، الذين تنقصهم مبارتين أمام كل من المغرب التطواني، ونهضة بركان.

ويسعى يوسفية برشيد إلى فك شراكته مع أولمبيك آسفي، والمغرب الفاسي، ونهضة بركان، بعد تساويهم في النقاط، برصيد 11 نقطة لكل فريق.

وجدير بالذكر أن الرجاء الرياضي يتصدر ترتيب البطولة الاحترافية بـ18 نقطة، فيما يحتل يوسفية برشيد الرتبة السابعة بـ11 نقطة.