لمجرد يتجاهل الهجوم ضده.. ويشكر الداعمين 

جدة - عبدالحي حسين - تعرض الفنان سعد لمجرد لهجوم في مواقع التواصل الاجتماعي من طرف الممثلة والمدونة، صوفيا بالكامل، التي تدعي أنه اعتدى جنسيا على صديقة لها، قبل واقعة باريس.

وانطلق الجدل بعد تعبير بالكامل عن فرحها بخبر تحويل قضية لمجرد إلى محكمة الجنايات في باريس بتهمة الاغتصاب المشدد.

وهاجم جمهور سعد لمجرد بالكامل، التي عادت إلى نشر فيديو آخر، نفت فيه محاولاتها الركوب على الموجة، وأكدت أن ما نشرته تعاطف مع صديقتها، التي اعتدى عليها بطريقة تشبه ما تدعيه المشتكية الفرنسبة، لورا بليول.

وفي الجانب الآخر، لم يعلق لمجرد على خبر تحويل قضيته إلى الجنايات، مستمرًا في اللجوء إلى الصمت حولها، كما أنه لم يبد أي رد فعل حول ادعاءات صوفيا بالكامل.

ونشر الفنان سعد لمجرد تزامنا مع الهجوم عليه، منشورا يحتفل فيه بنجاح كليب “الغادي وحدو”، الذي اقترب من 10 ملايين مشاهدة، في أقل من أسبوع، وقال: “شكرًا لكم على حبكم وتفانيكم، فهذا يعني الكثير بالنسبة لي ولفريقي، لا تنسوا الاستمرار في دعم”.

وعلى الرغم من أن لمجرد لم يعلق على الهجوم ضده، إلا أن معجبين دافعوا عنه، واعتبروا ما يروج خطة ضد نجمهم، بحجة أنه دائما ما يتعرض إلى الهجوم بعد كل نجاح يحصده بعمل جديد.