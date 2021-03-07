الصويري ينفي خبر اعتقاله بسبب حفل زفاف

جدة - عبدالحي حسين - نفى الفنان عبد الرحيم الصويري، أخبار اعتقاله من طرف الأمن بالرباط، بسبب خرقه حالة الطوارئ وإحيائه لحفل زفاف هناك.

واستغرب الصويري، في اتصال هاتفي مع “اليوم 24″، الخبر الذي روج للقبض عليه أثناء إحيائه حفل زفاف، وقال : “لا هادشي مكينش.. غير كذوب”.

وراجت أخبار يوم أمس السبت، حول القبض على صويري إلى جانب 7 أشخاص آخرين، بعد مداهمة حفل زفاف أقيم بشكل سري، في زمن تمنع فيه إقامة الأعراس والتجمعات، كإجراء احترازي لمواجهة جائحة كورونا.

وما زالت السلطات تمنع الأعراس والحفلات، مند إعلان حالة الطوارئ الصحية في المغرب في شهر مارس الماضي.