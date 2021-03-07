الكوكب وبني ملال في قمة أسفل الترتيب والشباب السالمي يبحث عن الالتحاق بركب المقدمة

جدة - عبدالحي حسين - تستكمل مباريات الجولة 13 من البطولة الاحترافية في قسمها الثاني، اليوم الأحد، بإجراء ثلاث مباريات، إذ يستقبل الكوكب المراكشي نظيره رجاء بني ملال، فيما يواجه الاتحاد الزموري للخميسات فريق جمعية سلا، بينما يرحل شباب أطلس خنيفرة لمواجهة الشباب الرياضي السالمي.

وسيستقبل الكوكب نظيره رجاء بني ملال في قمة أسفل الترتيب، إذ سيبحث الفريقان عن تحقيق الفوز للانعتاق من الرتب الأخيرة، التي لازمتهما، منذ بداية البطولة، إذ يحتل الملاليون الرتبة 13 برصيد 14 نقطة، متبوعا بالكوكب في الرتبة 14 برصيد 11 نقطة.

وفي مباراة ثانية، يطمح جمعية سلا إلى تحقيق الفوز أمام الزموريين للاتحاق بفرق المقدمة، الحال نفسه ينطبق على الخميسات، إذ إن الفارق بينهما لا يتجاوز النقطة، إذ يحتل سلا الرتبة التاسعة بـ17 نقطة، فيما الخميسات في يوجد الرتبة العاشرة بعشر نقاط.

وتختتم مباريات الجولة 13 بمباراة الشباب الرياضي السالمي، وشباب أطلس خنيفرة، حيث يبحث الأول عن معادلة الرصيد مع المتصدر، والوصيف، اللذين يملكان من النقاط 21 نقطة، إذ تفصله ثلاث نقاط للاتحاق بهم، إن تمكن من الفوز على الخنيفريين، الذين سيبحثون، بدورهم، عن العودة بالنقاط الثلاث، للتقدم في سلم الترتيب، وتحسين رصيدهم.