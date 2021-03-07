وزيرة التعليم العالي بالسودان تلتقي وفد هيئة آل مكتوم الخيرية

محمد الفلاح - الأحد 7 مارس 2021

التقت البروفيسورة إنتصار صغيرون وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي في جمهورية السودان بوفد هيئة آل مكتوم الخيرية الذى يزور السودان برئاسة سعادة ميرزا الصايغ عضو مجلس أمناء الهيئة عضو مجلس أمناء جامعة افريقيا العالمية بحضور سعادة حمد محمد حميد الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية السودان والبروفيسور أبيا كدوف مدير جامعة افريقيا والبروفيسور سامى شريف وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .



واشادت خلال اللقاء بالعلاقات المتميزة وطويلة الأمد بين دولة الإمارات والسودان مشيرة الى ان هيئة آل مكتوم قدمت الكثير في مجال التعليم العام بالسودان مشيدة بالمدارس التي أسستها الهيئة في مختلف أنحاء السودان والتي وصل عددها إلى 12 مدرسة.

وتناول اللقاء الحديث عن جامعة افريقيا العالمية والدعم الذى تقدمه هيئة آل مكتوم الخيرية للجامعة بما يسهم في أداء دورها العلمي والتعليمي في مختلف التخصصات .

من جانبه أكد البروفيسور هنود أبيا مدير جامعة افريقيا العالمية أن وفد الهيئة بتوجيهات من راعيها سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبى وزير المالية تعد من أول الداعمين والزائرين للجامعة حيث منحت هذه الزيارة دافعا قويا لأسرة الجامعة .

ونقل ميرزا الصايغ تحيات الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للوزيرة السودانية والحضور مؤكدة دور هيئة آل مكتوم الخيرية فى افريقيا والسودان في مجال إنشاء المدارس ورعايتها وتقديم العمل الخيري مشيرا الى ان لدى الهيئة 12 مدرسة فى السودان من إجمالي 50 مدرسة في افريقيا مشددا على ان زيارة وفد الهيئة تؤكد على علاقات التعاون المستمرة بين البلدين .