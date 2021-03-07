انت الان تتابع خبر انطلاق التصويت في انتخابات برشلونة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وانطلقت عملية التصويت في الساعة 9:00 صباحا بتوقيت إسبانيا (8:00 بتوقيت غرينيتش)، وستستمر حتى الساعة التاسعة مساء، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن اسم المرشح الفائز قبل منتصف الليل بحوالي نصف ساعة.

يوجد النادي الكتالوني، إضافة إلى ريال مدريد ، وأتلتيك بيلباو، وأوساسونا، في وضعية قضائية خاصة مقارنة ببقية أندية الدوري الإسباني ، إذ تنص القوانين على أن لا يكون لديها مالك، بل تبنى وفق الانتخابات، كما يساهم أعضاء هذه الأندية بمبالغ مالية هي اشتراكات سنوية في ما يسمى "مؤسسة مدنية غير ربحية".وسيتم اختيار الرئيس المنتخب من بين 110290 مصوتا، يشكلون الهيئة الناخبة، منهم 87479 يتوجب عليهم التصويت حضوريا، بينما تدوم عهدة الرئيس 6 سنوات كاملة قابلة للتمديد مرة واحدة فقط، علما بأن آخر انتخابات شارك فيها 51 بالمئة من الأعضاء الذين يحق لهم ذلك.وسينتخب الأعضاء اليوم الأحد، الرئيس الـ42 في تاريخ نادي برشلونة البالغ 121 عاما.

حظوظ صديق ميسي

تعهد جميع المرشحين بمحاولة إقناع الأرجنتيني، ليونيل ميسي، بمواصلة مسيرته مع برشلونة، رغم أن عقده سينتهي مع النادي بنهاية الموسم الحالي.

ويعتبر خوان لابورتا، الرئيس الأسبق لـ"البارسا" (بين العامين 2003 و2010)، أكثر رئيس يتوقع بقاء ميسي في ملعب "كامب نو"، لو فاز هو بالانتخابات.

وما يزيد من حظوظ لابورتا في الانتخابات، هي التقارير والتصريحات المتكررة التي تؤكد بقاء ميسي مع "البارسا" حال عودة الرئيس الأسبق، الذي يرتبط بعلاقة وطيدة مع "البرغوث"، تصل لحد الصداقة.

ويبقى لابورتا، المرشح الوحيد على منصب رئيس برشلونة، الذي تحدث بشكل إيجابي عن إمكانية نجاح الفريق في الإبقاء على ميسي.

وكشف لابورتا عن طبيعة علاقته بالأسطورة الأرجنتينية، والتي تمنحه أفضلية عن أي مرشح آخر، وأوضح: "ميسي قال لي إنني دوما أوفي بوعودي له، وهذا شيء أنا فخور به ولا أريد خسارته".