الصحة تعلن نشر فرق صحية في مداخل بغداد لفحص زائري الإمام الكاظم (ع)

وقال التميمي في تصريحات تابعتها الخليج 365، إنه "تم نشر الفرق الصحية في كل مداخل بغداد لنشر الوعي، وتوزيع الكمامات بين المواطنين وحثهم على ارتدائها، وأخذ المسحات وفحص الزائرين المتوجهين إلى الكاظمية المقدسة" مبيناً أنه "تم الاتفاق مع القوات الأمنية على منع دخول أي شخص لا يرتدي الكمامة".وأضاف أن "هناك صعوبة في إقناع بعض المواطنين بارتداء الكمامات" مؤكداً "أننا مقبلون على أيام صعبة جداً، بسبب عدم الالتزام"

وأشار إلى أن "العراق شهد زيادة كبيرة في عدد المصابين ، وهناك حالات حرجة تشكل 20% من الإصابات الشديدة".

وبين أن "هناك تهاوناً من قبل أصحاب المواكب وزوار الامام موسى الكاظم (ع) بالإجراءات الصحية" مطالباً "رجال الدين والمراجع وهيأة المواكب والعتبة الكاظمية بإسناد وزارة الصحة".

