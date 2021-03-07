استفتاء في سويسرا لحسم قضية تخص 30 سيدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يصوت الناخبون في سويسرا الأحد، في استفتاء على حظر ارتداء "البرقع"، فيما تشير استطلاعات الرأي إلى أنّ أغلبية ضئيلة تؤيد هذه الخطوة.

وفي حال أقر منع "البرقع"، ستنضم سويسرا إلى فرنسا والنمسا وبلغاريا وبلجيكا والدنمارك في حظره.

ويبلغ عدد من يحق لهم الاقتراع في سويسرا نحو 5 ملايين بحسب

وقالت المتحدثة باسم تجمع "الحجاب الأرجواني" النسائي إيناس الشيخ، إنه "بجانب كون الاستفتاء عديم الفائدة، فإن هذا النص عنصري ومنحاز جنسيا".

وأضافت: "نعتقد أنه في 2021 وكمدافعات عن حقوق النساء، ليس من المقبول أن يتضمن الدستور السويسري مادة تحظر أي لباس للنساء"، وأوضحت أنه "مشروع يوحي بوجود مشكلة حيث لا توجد مشكلة أو مشكلة لا تعني سوى بضع عشرات من النساء"، مشيرة إلى أنّ "هناك 30 امرأة فقط يرتدين البرقع في سويسرا".

من ناحية أخرى، أكد المتحدث باسم حملة تأييد الحظر في حزب الشعب السويسري اليميني جين-لوك أدور، أن "هدف المبادرة ليس المسلمين، نحن لا نشكك في ممارساتهم الدينية"، موضحا أن الأمر يتعلق بالدفاع عن "قيم حضارتنا".

وتابع أن الحجاب الكامل للوجه "هو شكل متطرف.. لكن لحسن الحظ ليس هناك الكثير" ممّن يضعن البرقع في سويسرا.

وتعارض الحكومة والبرلمان فرض حظر على المستوى الوطني، فيما أطلقت الحكومة مشروعا مضادا - سيتم اعتماده في حال أفضى الاستفتاء إلى الرفض - يقضي بإلزام الجميع بالكشف عن وجوههم للسلطات عند الضرورة للتحقق من هوياتهم عند الحدود على سبيل المثال.

وقد تفرض غرامات تصل إلى عشرة آلاف فرنك سويسري (أكثر بقليل من تسعة آلاف يورو) على المخالفين.