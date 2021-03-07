نواب ليبيا إلى سرت.. حكومة الدبيبة تترقب "الضوء الأخضر"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يتوجه أكثر من 100 نائب، الأحد، إلى مدينة سرت بوسط ليبيا، لحضور جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وتعقد، غدًا الإثنين في مدينة سرت، جلسة منح الثقة للحكومة الليبية الجديدة، لإعطاء حكومة عبدالحميد الدبيبة الضوء الأخضر لممارسة مهامها.



وقال عضو مجلس النواب الليبي خليفة الدغاري، في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن النواب سيتوجهون اليوم إلى سرت، لحضور جلسة منح الثقة لحكومة الدبيبة، سواء من أعضاء المجلس من طبرق أو المقاطعين في طرابلس.

نصاب قانوني

وتوقع الدغاري، اكتمال النصاب القانوني المطلوب لعقد جلسة سرت والمقرر بـ120 نائبًا، بعد موافقة غالبية النواب على الحضور لاستكمال الاستحقاق الذي ينتظره الليبيون جميعًا، مشيرًا إلى أن الجلسة مخصصة لأعمال منح الثقة للحكومة، وربما تتطرق إلى موضوعات أخرى، حسب رؤية الحاضرين.

بدوره، قال عضو مجلس النواب الليبي محمد الرعيض في تصريحات صحفية، إن حوالي 100 نائب سيتوجهون اليوم الأحد، إلى مدينة سرت، لعقد جلسة برلمانية جامعة الإثنين.

وأضاف الرعيض أن بنود الجلسة ستنحصر في بند واحد وهو منح الثقة للحكومة الجديدة، فيما سيتم تأجيل أي ملف آخر إلى جلسة ثانية تحدد لاحقا.

منح الثقة

من جانبه، قال عضو مجلس النواب الليبي أبوصلاح شلبي، في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن هناك رغبة حقيقية لأعضاء مجلس النواب للحضور إلى سرت، لإعطاء الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، متى ما كنت حكومة كفاءات وبها تمثيل عادل لكافة شرائح المجتمع، متوقعًا تجاوز عدد النواب الذين سيحضرون الجلسة المائة نائب.

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ووجه شلبي، رسالة إلى النواب الذين سيحضرون، مطالبًا إياهم بمراعاة المصلحة الوطنية والبعد عن المصالح الضيقة، ووضع أمام أعينهم الظروف الاقتصادية والسياسية السيئة التي تمر بها البلاد، مؤكدًا أن الخطوة الأهم هي توحيد البلاد تحت سلطة واحدة.

ووصل مساء السبت، إلى مطار القرضابية بسرت، رئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري الفضيل والوفد المرافق له من ديوان مجلس النواب، إيذانًا بتشغيل المطار المتوقف منذ سنوات.

الرحلة الأولى

وتعتبر رحلة وفد "النواب"، أول رحلة طيران مدنية تهبط بمطار القرضابية الدولي، بعد توقف دام سنوات.

وعقد رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر مساء السبت، اجتماعا موسعا مع المجلس الاجتماعي لقبائل سرت وعدد من مسؤولى الجهات الحكومية الخدمية واتحاد النساء وتجمع الشباب، لبحث الترتيبات والاستعدادات النهائية لاحتضان مدينة سرت جلسة مجلس النواب لمناقشة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

تشكيلة الدبيبة

وكان رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة أعلن الجمعة، تشكيلته الحكومية الجديدة التي ستُعرض على أعضاء مجلس النواب الليبي، لاعتمادها، إلا أنه أحجم عن ذكر الأسماء التي رشحها لتولي الحقائب الوزارية، لتقليل فرص وضع العراقيل، ووضع الجميع أمام الأمر الواقع عند الإعلان عن التشكيلة الوزارية النهائية، بحسب خبراء ليبيين تحدثوا لـ"الخليج 365"، في وقت سابق.

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وقال الدبيبة، إنه راعى في الموازنة ما بين الكفاءة وضمان المشاركة الواسعة لكافة المناطق من خلال الدوائر الانتخابية المختلفة، حتى تكون الحكومة ممثلة فعليًا لجميع الليبيين.

وأكد رئيس الحكومة الليبية الجديدة أنه وضع في عين الاعتبار حالة النزاع التي كانت تمر بها البلاد لسنوات وشعور فئات كثيرة بالتهميش وعدم التمثيل.

أسماء متداولة

وحول هيكلة الوزارات، قال الدبيبة إنه حافظ على العدد الحالي -مع تعديل محدود- كون تقليلها بإعادة الهيكلة وضمّها ودمج إداراتها يستغرق من الوقت ما لا يملكه خلال هذه المرحلة، ويترتب عليها نفقات إضافية غير مدروسة.

وتداولت وسائل إعلام ليبية تسريبا حول أسماء التشكيلة الوزارية التي تقدم بها الدبيبة لمجلس النواب، تضمنت أسماء بينها صقر بوجواري، رمضان بوجناح الحسناوي نائبين لرئيس الوزراء، حمد عبدالرزاق العبيدي وزيرا للزراعة، وطارق عبد السلام مصطفى ابوفليقه وزيرا للموارد المائية، وتوفيق الدرسي وزيرا للثروة الحيوانية، وعبد الشفيع حسين البرعصي وزيرا للرياضة، وكامل ابريك الحاسي وزيرا للتخطيط، ولمياء فتحي أبوسدره وزيرة للخارجية، وخالد خليل الجازوي وزيرا للصحة.