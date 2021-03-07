نيران صديقة.. فلسطين تبرئ إسرائيل من دماء 3 صيادين بغزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نفى الجيش الإسرائيلي، الأحد، صلته بحادث مقتل 3 صيادين فلسطينيين في خان يونس.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "قواتنا لم تنفذ أي هجمات قبالة سواحل غزة".

كانت لجان توثيق انتهاكات الاحتلال في قطاع غزة أكدت مقتل الصيادين نتيجة قصف صاروخي جنوبي القطاع.

لكن وكالة أنباء فلسطين عادت لتؤكد الموقف الإسرائيلي بإعلانها أن انفجارا داخليا في مركب الصيادين الثلاثة تسبب في مقتلهم قبالة بحر خان يونس.

وبحسب مصادر محلية فإن الحديث يدور عن قذيفة صاروخية أطلقتها إحدى الفصائل الفلسطينية خلال تدريبات.

والجمعة، أصيب صيادان فلسطينيان، برصاص البحرية الإسرائيلية قبالة شمال قطاع غزة.

وتؤدي المطاردات شبه اليومية للصيادين في بحر قطاع غزة إلى وقوع إصابات بينهم واعتقالات وأضرار فادحة تصيب القوارب، علاوة على استشهاد عدد من الصيادين في البحر.