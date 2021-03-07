مقتل 3 صيادين فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي جنوبي غزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن نزار عياش نقيب الصيادين في غزة، الأحد، مقتل 3 صيادين جراء قصف إسرائيلي لمراكبهم غرب خان يونس.

وبحسب لجان توثيق انتهاكات الاحتلال في قطاع غزة فإن الصيادين قتلوا نتيجة قصف صاروخي جنوبي القطاع.

لكن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قال إن "قواتهم لم تنفذ أي هجمات قبالة سواحل غزة".

والجمعة، أصيب صيادان فلسطينيان، برصاص البحرية الإسرائيلية قبالة شمال قطاع غزة.



وتؤدي المطاردات شبه اليومية للصيادين في بحر قطاع غزة إلى وقوع إصابات بينهم واعتقالات وأضرار فادحة تصيب القوارب، علاوة على استشهاد عدد من الصيادين في البحر.