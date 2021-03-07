الجيش السوداني يحبط تهريب أسلحة إلى إثيوبيا (النفاصيل الكاملة)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

ضبط الجيش السوداني بنادق آلية وقنابل يدوية وذخائر مهربة كانت في طريقها إلى المليشيات الإثيوبية عبر حدود ولاية القضارف مع إثيوبيا.



وقالت مصادر سودانية، إن الاستخبارات العسكرية بالفرقة الثانية مشاة بالقضارف وضعت يدها على الأسلحة والمتفجرات إثر معلومات ومتابعة لحركة الميليشيات الإثيوبية المسلحة وعصابات الشفتة التي نشطت في الآونة الأخيرة في قطع الطريق أمام الرعاة والمزارعين، وفقاً لما ذكره موقع "سودان تربيون" اليوم الأحد.

وأشارت إلى أن الأسلحة والذخائر والمتفجرات تستخدمها الميليشيات والعصابات الإثيوبية في عمليات النهب وقطع الطرق بالمحليات الحدودية.

ومنذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي يسود التوتر الحدود السودانية الإثيوبية بعد استرداد الجيش السوداني لأراضي الفشقة الزراعية من مزارعين ومليشيات إثيوبية كانت تستغلها طوال الـ26 سنة الماضية.