مقتل 3 عسكريين صوماليين وإصابة آخرين جراء تفجير إرهابي بالصومال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

قتل 3 عسكريين صوماليين وأصيب آخرون، الأحد، جراء تفجير إرهابي في مديرية واجد بولاية جنوب غرب الصومال



وبحسب وسائل إعلام محلية فإن الانفجار نجم عن لغم أرضي مزروع جانب أحد الشوارع قبل عبور قافلة تابعة للجيش الصومالي في محافظة بكول.

بدورها، أطلقت عناصر الجيش من القافلة العسكرية النار بكثافة عقب وقوع الانفجار دون معرفة ما إذا خلفت خسائر بشرية أم لا.

وشنت القوات الأمنية بمديرية واجد حملة أمنية واسعة لتعقب الأشخاص المشتبه في تورطهم بالهجوم الذي استهداف عناصر من الجيش.