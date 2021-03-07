اخبار العالم

مقتل 3 عسكريين صوماليين وإصابة آخرين جراء تفجير إرهابي بالصومال

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل 3 عسكريين صوماليين وإصابة آخرين جراء تفجير إرهابي بالصومال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

قتل 3 عسكريين صوماليين وأصيب آخرون، الأحد، جراء تفجير إرهابي في مديرية واجد بولاية جنوب غرب الصومال

 

وبحسب وسائل إعلام محلية فإن الانفجار نجم عن لغم أرضي مزروع جانب أحد الشوارع قبل عبور قافلة تابعة للجيش الصومالي في محافظة بكول.

 

بدورها، أطلقت عناصر الجيش من القافلة العسكرية النار بكثافة عقب وقوع الانفجار دون معرفة ما إذا خلفت خسائر بشرية أم لا.

 

وشنت القوات الأمنية بمديرية واجد حملة أمنية واسعة لتعقب الأشخاص المشتبه في تورطهم  بالهجوم الذي استهداف عناصر من الجيش.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا