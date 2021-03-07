اخبار العالم

استشهاد ثلاثة فلسطينيين بقصف إسرائيلي

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر استشهاد ثلاثة فلسطينيين بقصف إسرائيلي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

استشهد، اليوم، ثلاثة صيادين فلسطينيين في قصف استهدف مركبهم قبالة بحر خانيونس جنوب قطاع غزة.

 

وقالت مصادر محلية في غزة " إن زوارق الاحتلال استهدفت قارباً للصيادين، في بحر خانيونس جنوب القطاع بنيران أسلحتها الرشاشة مما أسفر عن استشهاد كلا من: يحي مصطفي اللحام، حمدي حجازي اللحام، زكريا حجازي اللحام".

 

ونقلت المصادر عن لجنة توثيق الانتهاكات بحق صيادي غزة، تأكيدها باستشهاد 3 صيادين بقصف غرب مدينة خانيونس.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا