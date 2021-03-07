استشهاد ثلاثة فلسطينيين بقصف إسرائيلي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

استشهد، اليوم، ثلاثة صيادين فلسطينيين في قصف استهدف مركبهم قبالة بحر خانيونس جنوب قطاع غزة.



وقالت مصادر محلية في غزة " إن زوارق الاحتلال استهدفت قارباً للصيادين، في بحر خانيونس جنوب القطاع بنيران أسلحتها الرشاشة مما أسفر عن استشهاد كلا من: يحي مصطفي اللحام، حمدي حجازي اللحام، زكريا حجازي اللحام".

ونقلت المصادر عن لجنة توثيق الانتهاكات بحق صيادي غزة، تأكيدها باستشهاد 3 صيادين بقصف غرب مدينة خانيونس.