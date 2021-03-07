مناورات عسكرية مشتركة بين روسيا وبيلاروسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مناورات ستجرى بين القوات الروسية المحمولة جواً، وقوات العمليات الخاصة البيلاروسية خلال مارس(أذار) الجاري على أراضي البلدين.



ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن الوزارة أن أول مناورة تكتيكية بين الجانبين لعام 2021، ستجرى في الفترة من 9 إلى 20 مارس(أذار) الجاري في ميدان تدريب بوليفنو بمنطقة أوليانوفسك.

وذكرت الوزارة أن المرحلة النشطة من التدريبات ستقام في الفترة من 16 إلى 19 مارس(أذار) الجاري، وسيشارك إجمالاً أكثر من 400 جندي ونحو 100 وحدة قتالية ومعدات خاصة من تشكيل أوليانوفسك في التدريبات، ومن الجانب البيلاروسي سيكون هناك أكثر من 80 جندياً من فرقة تابعة لقوات العمليات الخاصة.

وتشهد بيلاروسيا أزمة سياسية داخلية منذ الانتخابات الرئاسية التي جرت في أغسطس(آب) الماضي، والتي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها مزورة.

وأعقبت الانتخابات احتجاجات حاشدة شارك فيها مئات الآلاف من الأشخاص، وكثيراً ما كانت قوات الأمن تستخدم العنف ضد المتظاهرين، وأسفرت الاحتجاجات عن سقوط قتلى ومئات الجرحى، فضلاً عن اعتقال أكثر من 30 ألف شخص.

ورغم ذلك، تواصل روسيا دعم بيلاروسيا ورئيسها ألكسندر لوكاشينكو، الذي لم يعد معترفاً به كرئيس من قبل الاتحاد الأوروبي.