الأردن يدين التفجير الإرهابي في مقديشو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

دان الأردن، السبت، التفجير الإرهابي الذي وقع بقرب مطعم شعبي في العاصمة الصومالية مقديشو، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين الأبرياء.



وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة ضيف الله الفايز، عن إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذه الجريمة البشعة والعمل الإرهابي الجبان، وكذلك استهداف المدنيين الأبرياء بما يتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية كافة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

وجدد الفايز التأكيد على موقف الأردن الرافض لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب الذي يستهدف الجميع دون تمييز.

وأعرب عن أحر التعازي وصادق المواساة لذوي الضحايا، والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.