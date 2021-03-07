3.05 مليون إصابة بكورونا بإيطاليا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الأحد، أنه جرى إعطاء 5.29 مليون جرعة من لقاح مضاد لفيروس كورونا في إيطاليا حتى الآن.



وتشير البيانات المعلنة إلى أن معدل التطعيم في إيطاليا 155 ألفاً و677 جرعة لكل يوم.

ووفقاً لهذا المعدل، من المتوقع أن تستغرق إيطاليا 1.6 عام لتطعيم 75% من تعداد سكانها باللقاح المؤلف من جرعتين.

وبدأت إيطاليا التطعيم ضد فيروس كورونا منذ نحو 10 أسابيع.

وعلى صعيد متصل، بلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا 3.05 مليون حالة، وعدد حالات الوفاة 99 ألفاً و578 حالة.

وأعلنت إيطاليا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد منذ عام وخمسة أسابيع.