البابا فرنسيس يلقي كلمة في ساحة "حوش البيعة" بمدينة الموصل العراقية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

ألقى قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، الأحد، كلمة في ساحة "حوش البيعة" بمدينة الموصل العراقية.



وقال البابا فرنسيس، الأحد، إن التناقص في أعداد المسيحيين بالشرق الأوسط له ضرر جسيم.

ودعا خلال كلمته المسيحيين للعودة إلى مدينة الموصل العراقية، التي هجروا منها نتيجة الحرب والنزاعات المسلحة التي جرت بمدينة الموصل.

وتابع البابا فرنسيس: وجدنا تعاونا كبيرا عند زيارتنا إلى العراق.

وبدأ بابا الفاتيكان الصلاة عن راحة نفس ضحايا الحرب في "حوش البيعة" بمدينة الموصل العراقية.

و"حوش البيعة" هي ساحة كبيرة تضم 4 كنائس في منطقة الموصل القديمة التي شهدت معارك ضارية بين القوات العراقية وتنظيم "داعش" الإرهابي عام 2017، حيث دمر التنظيم تلك الكنائس وحولها إلى أطلال.

وسيزيل البابا الستار عن صليب كبير، حيث لم يرفع الصليب على "الحوش" منذ أن دمر تنظيم "داعش" هذه الكنائس، كما سيقيم صلاة على أرواح ضحايا الإرهاب.

وبعد التوقف في حوش البيعة للصلاة، ينتقل إلى كنيسة الطاهرة الكبرى في قرة قوش، حيث يتلو صلاة السلام الملائكي.

وتعتبر كنيسة الطاهرة للسريان الكاثوليك أكبر كنائس العراق وإحدى كبريات كنائس الشرق الأوسط سعة وهندسة وجمالاً.