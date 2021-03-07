شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 3 صيادين فلسطينيين في انفجار قارب صيد والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - غزة (الأراضي الفلسطينية) - أ ف ب

أكدت مصادر طبية فلسطينية، الأحد، مقتل 3 صيادين كانوا على متن قارب صيد في البحر الأبيض المتوسط قبالة خانيونس جنوبي قطاع غزة في انفجار لم تعرف أسبابه بعد.

وقال أطباء في مستشفى ناصر في خانيونس: إن ثلاث جثث لصيادين وصلت إلى المستشفى صباح الأحد.

من جانبه، أكد نقيب الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة نزار عياش، استشهاد ثلاثة صيادين في بحر خانيونس جنوبي القطاع. وقال عياش إنهم قضوا إثر سقوط قذيفة مجهولة المصدر على قاربهم.

من جهته، أوضح الجيش الإسرائيلي في بيان عدم مسؤولية الدولة العبرية عن الحادثة.

وقال بيان للمتحدث باسم الجيش: «نوضح أن قوات جيش الدفاع لم تطلق نيرانها بأي شكل صباح اليوم؛ حيث تشير المعطيات لدينا أن سبب الانفجار داخلي».