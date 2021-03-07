شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة غادة عادل بكورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة - ”الخليج 365”

أكد المخرج مجدي الهواري إصابة الفنانة غادة عادل، زوجته السابقة وأم أولاده، بفيروس «كورونا» منذ أيام، مشيراً إلى أن الحالة الصحية للفنانة مستقرة نوعاً ما، وأنها عبرت الموجة الأولى من الفيروس، وتخضع في المرحلة الحالية لبروتكول العلاج الذي حددته وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية بعد أن عزلت نفسها في المنزل.

وطالب مجدي الهواري جمهور الفنانة غادة عادل بالدعاء بالشفاء لها ، وبأن تتجاوز هذه المحنة وتعود إلى جمهورها وبيتها وأسرتها، وتستكمل تصوير أعمالها.

غادة عدل انتهت مؤخراً من تصوير فيلم «قمر 14» الذي يشاركها بطولته الفنانون : خالد النبوي، شيرين رضا، أحمد الفيشاوي، أحمد مالك. الفيلم قصة وسيناريو وحوار محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري.