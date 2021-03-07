شكرا لقرائتكم خبر عن «كف ودفوف» ينتظر«المونتاج» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتهى فريق عمل المسلسل الخليجي «كف ودفوف» من تصوير المشاهد الداخلية والخارجية كافة، و المسلسل ينتظر الآن مرحلة المونتاج، وفق ما أعلنته الفنانة آلاء شاكر إحدى بطلات العمل، حيث نشرت صورة تجمعها بفريق العمل عبر «إنستجرام» معلقة عليها: «كف ودفوف شكراً على الجمعة الحلوة، ويا محلى جمعتنا».

المسلسل من بطولة الفنانة هدى حسين ويشاركها البطولة عدد من النجوم من بينهم إبراهيم الحساوي، شيماء علي، خالد البريكي، لولوة الملا وآخرون، وتدور أحداثه خلال حقبة زمنية ماضية، كما تشارك فيه مجموعة من النجوم البحرينيين والخليجيين.