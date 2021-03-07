شكرا لقرائتكم خبر عن عرض «قارئة الفنجان» الجمعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شارك الفنان المصري أحمد فهمي متابعيه بالبرومو التشويقي لأحدث أعماله الدرامية «قارئة الفنجان» الذي حقق نسب مشاهدة عالية سواء على صفحته بانستجرام أو على موقع «اليوتيوب». وأكد فهمي أن العمل تحدد موعد عرضه الجمعة المقبل، ويشارك فهمي البطولة عدد من النجوم بينهم: باسم مغنية، وورد الخال، وروان مهدي، وأحمد شعيب، ومحمود الليثي، ومن إخراج محمد جمعة، وتأليف إياد صالح، وقصة هاني سرحان.

«قارئة الفنجان» عبارة عن 10 حلقات تدور قصته حول مجموعة من الناس يتسبب تطبيق يحمل اسمه «قارئة الفنجان» في قلب حياتهم رأساً على عقب، حيث يمزج بين الأساطير المخيفة في التراث العربي والتكنولوجيا المستخدمة في الحياة من خلال تطبيق لديه القدرة على أن يقرأ الفنجان، في إطار من الإثارة.